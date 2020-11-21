Штепу хотят лишить депутатского мандата за поддержку одного из кандидатов в мэры Славянска

«Партия мира и развития» исключила из своего состава Нелю Штепу, а также начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета. Об этом говорится в заявлении политсилы.



Штепа публично поддержала кандидата в мэры Славянска от ОПЗЖ Павла Придворова вопреки официальной позиции «Партии мира и развития», от которой она избралась в городской совет Славянска.

Одной из основных моих целей и задач, является - объединить Славянск. Только вместе мы сможем добиться самых высоких и... Опубликовано Нелей Игоревна Штепой Пятница, 20 ноября 2020 г.

В пятницу, 20 ноября, Штепа участвовала в брифинге вместе с Придворовым, хотя еще месяц назад критиковала членов партии ОПЗЖ, обвиняла в пиаре на ее имени и отсутствии поддержки во время заключения в СИЗО по обвинению в сепаратизме. «Они обещали очень много. И не только мне, но и вам. Но они просто перепутали обещания с реальной помощью. Они не только не помогли мне, но ни одного своего обещания, которое давали жителям в Славянске — не выполнили», — заявляла тогда Штепа.



Оппонентом Придворова во втором туре выборов является действующий мэр Славянска Вадим Лях. В 2015 году, находясь в заключении, Штепа написала письмо, в котором призвала жителей Славянска выбрать новым городским головой Вадима Ляха, так как он «поддержал ее в трудную минуту».



Как утверждают в «Партии мира и развития», Штепа приняла сторону Придворова в обмен на должность в новом составе горсовета Славянска.



На местных выборах 2020 года Штепа баллотировалась от «Партии мира и развития» на должность городского головы Славянска, однако проиграла кандидату от ОПЗЖ Павлу Придворову. Именно он прошел во второй тур голосования. Его оппонентом является действующий мэр Славянска, член партии «Оппозиционный блок» Вадим Лях.



Второй тур выборов мэра Славянска состоится 22 ноября.

В 2018 году произошел раскол партии «Оппозиционный блок» на две конкурирующие политсилы — «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».



Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. В июле 2014 года, после освобождения города от боевиков, ее арестовали из-за призывов к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Украину.



В суде Штепа утверждала, что к призывам к Путину ее принудили под дулом автомата.



В сентябре 2017 года Штепу выпустили из СИЗО, а в январе 2018-го у нее истек срок домашнего ареста.



Дело против Штепы уже более шести лет рассматривается судами.