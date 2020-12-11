Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штепа получила мандат депутата Славянска, несмотря на скандал в своей партии

11 декабря 2020, 12:40

Штепа получила мандат депутата Славянска, несмотря на скандал в своей партии

Неля Штепа теперь депутат горсовета Славянска Неля Штепа теперь депутат горсовета Славянска

Сегодня в Славянске проходит первая сессия новоизбранного городского совета. Свой депутатский мандат получила и обвиняемая в сепаратизме экс-мэр города Неля Штепа, которая вошла во фракцию «Партии мира и развития».

Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

При этом между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри «Партии мира и развития» произошел скандал: Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от «Оппозиционного блока» Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.

После этого «Партия мира и развития» выпустила заявление, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия инициировала процедуру отзыва Штепы — лишение ее депутатского мандата.

Комментируя сегодня вопрос возможности лишения мандата, Штепа подчеркнула, что заявления «Партии мира и развития» не было. «Это не заявление от партии. Партия имеет хороших адвокатов и юристов, они бы никогда этого не написали. Я знаю, что это была провокация моих оппонентов», — сказала она «Новостям Донбасса».

Штепа добавила: «Я — депутат городского совета, вы это увидели. Больше на эту тему я говорить не хочу».

В понедельник суд в Харькове не смог рассмотреть ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Штепе. Тогда ее адвокат объяснил это тем, что она находится на больничном с пневмонией.

«НД» Штепа рассказала, что пневмония у нее развилась из-за коронавируса, которым она недавно переболела. «Двусторонняя пневмония — 25% поражения [легких]. До сих пор я еще лечу пневмонию. Доктор сказал [лечение продлится] еще месяца два минимум», — отметила она.

Нелю Штепу арестовали 12 июля 2014 года после освобождения Славянска от боевиков «ДНР». Под стражей она находилась до января 2018 года.

Штепу подозревают в сотрудничестве с боевиками. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы.

Дело экс-мэра Славянска находится в украинских судах с февраля 2015 года.

Смотрите также:

ТЕГИ

Люди
Неля Штепа
Места
Славняск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:41
«ДНР» разрешила студентам вернуться на учебу в вузы с 14 декабря
10:41
МИД начал кампанию по закрытию тюрьмы «Изоляция» в Донецке, где боевики пытают пленных
10:02
«ДНР»: 151 заболевший и 8 умерших от коронавируса за сутки
09:02
«ЛНР» зафиксировала 11 заболевших и одну смерть от COVID-19
13:24
Боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на Донетчине
10:10
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря
09:47
«ДНР»: Почти 200 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
09:04
«ЛНР» зарегистрировала за сутки четыре случая заболевания коронавирусом
14:41
«ДНР» установила лимит наценок на медизделия и антисептики
10:14
«ДНР»: Еще 169 заболевших коронавирусом и 10 умерших
08:22
«ЛНР»: Одна смерть и семь новых случаев заболевания коронавирусом
13:05
Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц
все новости
12:40
Штепа получила мандат депутата Славянска, несмотря на скандал в своей партии
12:11
Генерал Назаров проиграл апелляцию по делу о крушении Ил-76 под Луганском
11:41
«ДНР» разрешила студентам вернуться на учебу в вузы с 14 декабря
10:44
Нацсовет проверит телеканал «НАШ» за эфир с членом «ЛНР»
10:41
МИД начал кампанию по закрытию тюрьмы «Изоляция» в Донецке, где боевики пытают пленных
10:02
«ДНР»: 151 заболевший и 8 умерших от коронавируса за сутки
09:16
За месяц КПВВ на Донбассе пересекли более 43 тысяч человек
09:05
Коронавирус в Донецкой области: еще 24 смерти и 712 заболевших
09:02
«ЛНР» зафиксировала 11 заболевших и одну смерть от COVID-19
08:14
В Украине фиксируют больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших четвертый день подряд
08:05
Штаб: Боевики 8 раз нарушили режим «тишины» на Донбассе
23:53
Украина в ОБСЕ призвала РФ признать себя стороной конфликта на Донбассе
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе неизвестный захватил заложников в банке и угрожал взрывчаткой
10 декабря, 15:24
«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы
09 декабря, 23:56
Лечение коронавируса на дому: какой алгоритм действий ►
08 декабря, 17:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция