Штепа получила мандат депутата Славянска, несмотря на скандал в своей партии

Неля Штепа теперь депутат горсовета Славянска

Сегодня в Славянске проходит первая сессия новоизбранного городского совета. Свой депутатский мандат получила и обвиняемая в сепаратизме экс-мэр города Неля Штепа, которая вошла во фракцию «Партии мира и развития».



Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



При этом между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри «Партии мира и развития» произошел скандал: Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от «Оппозиционного блока» Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.



После этого «Партия мира и развития» выпустила заявление, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия инициировала процедуру отзыва Штепы — лишение ее депутатского мандата.



Комментируя сегодня вопрос возможности лишения мандата, Штепа подчеркнула, что заявления «Партии мира и развития» не было. «Это не заявление от партии. Партия имеет хороших адвокатов и юристов, они бы никогда этого не написали. Я знаю, что это была провокация моих оппонентов», — сказала она «Новостям Донбасса».



Штепа добавила: «Я — депутат городского совета, вы это увидели. Больше на эту тему я говорить не хочу».



В понедельник суд в Харькове не смог рассмотреть ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Штепе. Тогда ее адвокат объяснил это тем, что она находится на больничном с пневмонией.



«НД» Штепа рассказала, что пневмония у нее развилась из-за коронавируса, которым она недавно переболела. «Двусторонняя пневмония — 25% поражения [легких]. До сих пор я еще лечу пневмонию. Доктор сказал [лечение продлится] еще месяца два минимум», — отметила она.

Нелю Штепу арестовали 12 июля 2014 года после освобождения Славянска от боевиков «ДНР». Под стражей она находилась до января 2018 года.



Штепу подозревают в сотрудничестве с боевиками. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы.



Дело экс-мэра Славянска находится в украинских судах с февраля 2015 года.



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