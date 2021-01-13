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Экс-руководителю «Первомайскугля» грозит 8 лет тюрьмы за хищение при закупке

13 января 2021, 14:38

Экс-руководителю «Первомайскугля» грозит 8 лет тюрьмы за хищение при закупке

Одному из бывших руководителей госпредприятия «Первомайскуголь» вручили подозрение в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в 2017 году директор по материально-техническому снабжению — глава комитета по конкурсным торгам «Первомайскугля» совместно с начальником одного из подразделений предприятия организовали схему вывода бюджетных средств через процедуру госзакупки.

Чиновники избежали проведения тендерной процедуры и приобрели оборудование и материалы для обновления горно-шахтного оборудования по значительно завышенной цене у предприятия-посредника. На счет фиктивной фирмы-транзитера избыточно оплачено почти 107 тысяч гривен.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

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