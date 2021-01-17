Сослуживцы погибших разведчиков Красногрудя и Журавля: Командование знало и одобрило их «вылазки»

Сослуживцы трех морских пехотинцев Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля говорят, что те во время разведки действовали не самовольно, как об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Об этом пишет «Обозреватель», ссылаясь на анонимные свидетельства сослуживцев погибших.



По их словам, было два боевых распоряжений. Первое выдано еще в июне, согласно нему, нужно было разведать местность на глубину до 5 км. И оно действовало на момент гибели Ярослава Журавля и Дмитрия Красногрудя.



«В эту первую БРку входили фамилии полного состава разведывательного взвода 137 батальона. До конца июня было около 10-12 выходов разведвзвода в "серую зону", в том числе и в ту балку. Это были выходы для ознакомления с местностью», - рассказал источник.



В результате этих выходов Краснодудь предложил захватить позицию незаконных вооруженных формирований и вместе с ней целую улицу. Таким образом батальон мог передвинуть линию разграничения на 300-350 метров.



3 июля именно группа военнослужащих пошла в разведку уже по второму распоряжению, которое выдал комбат Вадим Рымаренко. К тому моменту одновременно действовали уже два распоряжения.



«О работе разведки в этом районе знали не только в штабе. Командир минометки знал, потому что имел координаты вражеских позиций, которые должен подавлять в случае ЧП. В этом выходе 3 июля участвовало четверо разведчиков и двое были на прикрытии. Выход дал понять, что тропа к улице и к нужной позиции не охраняется, но заминирована. Было найдено несколько растяжек МОН и ПМН (противопехотные мины, - ред.). С этого дня почти ежедневно по этой тропе ходили группы по 3-4 разведчика. "Мир" (Дмитрий Красногрудь) и Ярик (Ярослав Журавель) участвовали во всех. Без них никто никогда никуда не ходил», - рассказал сослуживец.



О том, что тропа заминирована, было известно всему командованию 137 батальона, потому что об этом доложил Красногрудь.



Утром 13 июля во время разведки Красногрудь попал на мину, его отбросило на вторую. Украинские военные убедились, что он мертв.



«Ярик подполз на расстояние визуального контакта. Убедился, что "Мир" погиб и отполз к двум "малолеткам". Затем они вместе вернулись на наши позиции и сразу сообщили на КНП батальона о ситуации. По договоренностям, за телом "Мира" должны были идти гражданские в белых жилетах с белым флагом и без оружия. Но Рымаренко отправил шестеро вооруженных и двух без оружия (СЦЦК). Почему так – неизвестно. О том, как был ранен и погиб Журавель, уже все в курсе. Он истек кровью, так и не дождавшись помощи. Но сегодня нам важно было рассказать, что ни Ярослав Журавель, ни Дмитрий Красногрудь не нарушили приказы, не отправлялись самовольно в "серую зону" – было два боевых распоряжения», - рассказал анонимный источник «Обозревателя».



Сослуживец утверждает, что группу не прикрывали.



«Если бы минометка работала по трем позициям, с которых прямой прострел этой балки, то можно было бы забрать раненого Ярослава Журавля за считанные минуты. Там по карте расстояние 350 метров, а если по тропе – меньше 800, - сказал он. - За раненым Журавлем отправили неподготовленных и деморализованных бойцов (не разведчиков), а не спецназ, который ждал приказа на командно-наблюдательном пункте. Там были минимум 7 крепких, до зубов вооруженных спецов. Они приехали на территорию КНП 137 бата где-то в 13-14 часов 13-го июля и были там как минимум до 16 июля. Комбат Рымаренко заставлял писать рапорты и объяснительные так, как ему выгодно. Угрожая тем, что привлечет к ответственности за то, что бросили умирать Ярика и бежали, солгав, что тот мертв. Матрос Пецух один из тех, кто сразу стал врать в пользу комбата. Затем поехал врать родителям Журавля и снялся в лживом ролике. За это он получил орден "За мужество" 3-й степени», - утверждает источник.



Он подчеркивает, что Журавель был еще жив, но именно Рымаренко подал документы на военкомат, о том, что он погиб.



«В похоронке указаны время и дата гибели Журавля, когда его еще снимали живым на дрон», - указал источник.



Сослуживец считает, именно поэтому командование батальона утверждает, что погибшие были на огневой позиции и решили сами пойти в разведку.

13 июля боевики «ДНР» обстреляли группу украинских военнослужащих 35-й бригады морской пехоты, которая пыталась провести согласованную эвакуацию тела своего сослуживца — командира взвода Дмитрия Красногрудя, который погиб при подрыве накануне. Эвакуационная группа была в белых касках и с опознавательными знаками. В результате обстрела пострадали двое бойцов, один из которых, Ярослав Журавель, остался в «серой зоне» и впоследствии скончался. Кроме того, в результате подрыва погиб военный медик, гражданин Эстонии Николай Илин.



15 июля боевики передали тело Красногрудя. 17 июля «ДНР» передала тело Илина, а 19-го — тело Журавля.



По факту случившегося прокуратура Донецкой области начала расследование по факту нарушения боевиками законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.