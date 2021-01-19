В российской «Лиге смеха» будут участвовать команды из ОРДО и Крыма

В российской версии проекта студии «Квартал 95» «Лига смеха», которая запускается на телеканале СТС, хотят принять участие команды из отдельных районов Донецкой области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международного союза КВН в Порядке выступления команд на кастинг-фестивале «Лига смеха».



В частности, в списке команд-участниц кастинга, который состоится 25−27 в московском Доме КВН — это коллективы «Дуэт имени нет» и «Всё Пуteam».



Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команды из материковой части Украины — МУА, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, «Падик 19» (Запорожье), «Подруги твоего парня (Харьков) — и две — из оккупированного Россией Крыма: B. A. N. G (Керчь), Эльвад Вагнер (Симферополь). Список команд-участниц кастинга, сообщается на сайте организаторов, будет дополнятся.



Как отмечает «Новое время», по данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, в Украине торговой маркой «Лига смеха» владеют Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры, редактор Лиги смеха Андрей Чивурин, руководитель Drive Production Наум Баруля и Андрей Яковлев (режиссер, сценарист и продюссер). Право собственности, среди прочего, на эту торговую марку Владимир Зеленский упоминал в своей декларации.