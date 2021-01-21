Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
В чьих интересах провели децентрализацию на Донбассе? Станут ли после этого города богаче? Смогут ли люди контролировать свою власть? Эти спорные вопросы обсуждают участники ток-шоу «Линия соприкосновения».
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