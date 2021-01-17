Переговоры советников «нормандской четверки» перенесены

Назначенные на сегодня переговоры политических советников лидеров Нормандского формата перенесены. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



По предварительной информации, переговоры перенесены на 27 января, сообщил «Новостям Донбасса» советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович. Он уточнил, что перенос был согласован со всеми сторонами.



«Предложили международным партнерам пойти навстречу в связи с трагедией в Харькове, куда поехали президент и глава Офиса. Все отнеслись с пониманием», — сказал Арестович.



Сегодня президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Харькове, где накануне погибли 15 человек во время пожара. Его сопровождает Ермак, который является представителем Украины на переговорах советников «нормандской четверки».

Предыдущие переговоры политических советников лидеров стран Нормандского формата (Украина, Россия, Франция и Германия) по урегулированию конфликта на Донбассе прошли 12 января в Берлине. Они длились более шести часов. Тогда стороны договорились продолжить общение 22 января в формате видеоконференции.