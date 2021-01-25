Россия впервые разрешила «ДНР» провести ЕГЭ для школьников

Группировка «ДНР» в этом году впервые проведет российский единый государственный экзамен (ЕГЭ) в отдельных районах Донецкой области. Он нужен для поступления в вуз на территории России.



Об этом сообщила начальница «службы по контролю и надзору в сфере образования и науки» Любовь Волкова во время совещания с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



Отмечается, что этот вопрос курировали министерство просвещения РФ, Рособрнадзор и комитет по образованию и науке Государственной думы.



Так, Рособрнадзор утвердил четыре пункта проведения ЕГЭ:

Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка;

лицей № 2 «Престиж» города Макеевки;

горловский лицей № 14 «Лидер»;

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

ЕГЭ проводится в РФ среди учащихся школ, лицеев и гимназий. Он служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.



С 2016 года учащиеся ОРДО ездили сдавать ЕГЭ в на территории Ростовской области России.

В 2020 году в Украине был принят закон, который позволяет абитуриентам из неподконтрольной части Донбасса поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Также эти абитуриенты могут претендовать на бюджетные места в вузах.