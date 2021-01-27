Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января

27 января 2021, 23:56

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 13 жителей Донецкой области. За минувшие сутки лаборатории сообщили о еще 141 больном. Всего зафиксировано 43 363 случая заболевания COVID-19, из которых 38 103 человека выздоровели, 832 — умерли.

В отдельных районах Донетчины за сутки выявили 206 заболевших коронавирусом. Кроме того, 15 ранее заболевших умерли. В группировке «ДНР» утверждают, что с начала пандемии ковидом заболели 19 690 человек. Из них 10 593 человека выздоровели, а 1742 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 49 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли трое заболевших ранее. За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 выявили у 13 640 человек: выздоровели 11 262 пациента, умерли 390 человек.

В отдельных районах Луганской области выявили 27 заболевших коронавирусом. При этом четыре человека скончались, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 2538 случаев заболевания: 2069 человек выздоровели, 219 — умерли.

Политика

Украина обратится к новой администрации США относительного возможного включения Вашингтона в Нормандский формат. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он убежден, что обращение поступит от президента Владимира Зеленского.

Кравчук сообщил, что представители РФ и группировок «ДНР/ЛНР» с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован.

Разногласия между Россией и США относительно конфликта в Украине остаются серьезными, констатировали в Кремле по итогу первого телефонного разговора лидеров обоих государств Владимира Путина и Джо Байдена.

Украина не владеет информацией о местоположении граждан Украины, которых боевики якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
22:58
Боевики снова не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в Безыменное
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 января
14:39
«ДНР» с 1 февраля хочет повысить тарифы на воду, тепло и электроэнергию
10:08
«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших
09:15
Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»
08:32
«ЛНР» заявили о смерти еще трех пациентов, больных коронавирусом
22:58
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали под Донецком
все новости
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
22:58
Боевики снова не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в Безыменное
22:03
Ляшко: До конца года в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 около 35% населения
21:02
В ОП рассказали об итогах встречи советников лидеров «нормандской четверки»
20:20
Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства 
19:20
В Донецкой области во время военных учений пули попали в окна домов
18:09
Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток
17:24
Расследование дела «Роттердам+» снова возобновлено. НАБУ призвало заменить прокурора
17:14
Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КС
17:13
Кравчук о переговорах по Донбассу: Протесты в РФ и избрание Байдена могут изменить ситуацию
16:47
«Дело Майдана»: Суд разрешил заочное расследование в отношении беглого экс-министра обороны при Януковиче
16:25
Возвращение арт-платформы «Изоляция» на Донбасс: художники едут в Соледар
все новости
ВИДЕО
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция