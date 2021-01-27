По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 13 жителей Донецкой области. За минувшие сутки лаборатории сообщили о еще 141 больном. Всего зафиксировано 43 363 случая заболевания COVID-19, из которых 38 103 человека выздоровели, 832 — умерли.



В отдельных районах Донетчины за сутки выявили 206 заболевших коронавирусом. Кроме того, 15 ранее заболевших умерли. В группировке «ДНР» утверждают, что с начала пандемии ковидом заболели 19 690 человек. Из них 10 593 человека выздоровели, а 1742 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 49 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли трое заболевших ранее. За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 выявили у 13 640 человек: выздоровели 11 262 пациента, умерли 390 человек.



В отдельных районах Луганской области выявили 27 заболевших коронавирусом. При этом четыре человека скончались, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 2538 случаев заболевания: 2069 человек выздоровели, 219 — умерли.



Политика



Украина обратится к новой администрации США относительного возможного включения Вашингтона в Нормандский формат. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он убежден, что обращение поступит от президента Владимира Зеленского.



Кравчук сообщил, что представители РФ и группировок «ДНР/ЛНР» с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован.



Разногласия между Россией и США относительно конфликта в Украине остаются серьезными, констатировали в Кремле по итогу первого телефонного разговора лидеров обоих государств Владимира Путина и Джо Байдена.



Украина не владеет информацией о местоположении граждан Украины, которых боевики якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку.



Подписывайтесь на рассылку: