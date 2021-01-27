Кравчук: РФ в ТКГ не подает свои списки на обмен

Представители РФ и группировок «ДНР/ЛНР» с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии «Новостям Донбасса».



«Украина на каждом заседании просила ОРДЛО — дайте списки. Они под разными предлогами блокировали», — сказал он.



«В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми», — подчеркнул переговорщик, говоря о намерениях боевиков отдать некоторых граждан Украины нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, то есть в обход налаженной процедуры обменов.

Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами «ДНР/ЛНР» состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.



По данным омбудсвумен Украины Людмилы Денисовой, с начала января количество незаконно удерживаемых украинцев в плену боевиков выросло, и теперь составляет 267 человек.