У Путина и Байдена «серьезные разногласия» по Донбассу, заявили в Кремле

Разногласия между Россией и США по сути конфликта в Украине остаются серьезными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Во время общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Кремль в сообщении о телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена написал о том, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а американская сторона — о «российской агрессии». В связи с этим у Пескова спросили, какая же формулировка использовалась в ходе разговора президентов России и США.



«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет», — приводит ответ Пескова «Интерфакс».



Вместе с тем представитель Кремля отметил важность готовности обеих сторон продолжать диалог для обсуждения этих разногласий.



При этом он отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление российско-американских переговоров в формате, подобном встречам Курта Волкера и Владислава Суркова. «Нет, в детали не вдавались», — сказал Песков.