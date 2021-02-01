Еще 2030 заболевших коронавирусом выявили в Украине

За воскресенье, 31 января, в Украине было выявлено 2030 заболевших коронавирусом. При этом 61 человек умер, а 5131 выздоровел.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявили 1 221 485 заболевших коронавирусом. Из них 1 023 915 человек выздоровели, а 22 768 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), городе Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.



В воскресенье было проведено 12 825 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 3177 заболевших ковидом.