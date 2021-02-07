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Кулеба: Из Москвы «прилетит ответ» на блокировку каналов соратника Медведчука

07 февраля 2021, 11:20

Кулеба: Из Москвы «прилетит ответ» на блокировку каналов соратника Медведчука

Украина готовится отразить удар, который Россия нанесет в ответ на введение санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его медиаактивов («112 Украина», NewsOne и ZIK). Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе «Субботнее интервью» на «Радио Свобода».

По его мнению, блокировку каналов соратника Медведчука в Москве «не забудут и ответ прилетит».

«Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбы и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как — я этого сейчас не знаю», — сказал Кулеба.

Министр отметил, что органы государственной власти работают над тем, чтобы быть готовыми отразить удар, который будет нанесен Россией.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировали деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. 

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.

«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес. Иски против указа Зеленского о санкция были поданы в Верховный суд.

Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».

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