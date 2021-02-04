Указ президента о санкциях к телеканалам обжалован в Верховном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам «112 Украина», Newsone и ZIK, обжалован в Верховном суде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



«Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно приложению 2 к решению СНБО применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов», — говорится в сообщении.



2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».