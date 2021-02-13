За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 11 человек. В штабе рассказали о пассажиропотоке на КПВВ

В течение недели пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 9500 человек. Пограничники отмечают увеличение пассажиропотока через линию соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Через КПВВ «Станица Луганская» на неподконтрольную территории проследовали 4356 человек, на контролируемую — 4743 человек.



Через КПВВ «Новотроицкое» — 159 граждан и 30 транспортных средств последовали в сторону ОРДО. В обратном направлении КПВВ пересекли 117 человек и 20 транспортных средств.



Отмечается, что боевики не пропустили в ОРДЛО 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.



Еще шестеро человек пытались попасть на подконтрольную территорию по частично поддельным документам. Сведения переданы в Национальную полицию.

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«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦП-теста.