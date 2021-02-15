«ДНР» снова пересмотрела стоимость ремонта дворца молодежи «Юность». Смета выросла в разы

Реконструкция донецкого дворца молодежи «Юность» может обойтись в 1,4 миллиарда рублей (более 500 миллионов гривен). Об этом сообщил «министр строительства и ЖКХ» группировки «ДНР» Сергей Наумец.



«Проект реконструкции сейчас находится на строительной экспертизе. После получения заключения, я думаю, к марту вся необходимая документация будет полностью готова. Проектная часть уже выполнена на 100%. По предварительным оценкам, стоимость реконструкции — порядка 1,4 миллиарда рублей», — приводят слова Наумца сепаратистские СМИ.



По его словам, примерно 750 миллионов рублей необходимо для проведения строительно-монтажных работ, около 650 миллионов — на техническое оснащение.



Отметим, что стоимость реконструкции ДМ «Юность», который серьезно потсрадал в результате обстрелов 2014 года, уже неоднократно пересматривалась.

В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт «Юности» выделят семья певца Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей, но ремонт так и не был начат.



Замдиректора ДМ «Юность» Гелена Ефимова в августе 2019-го заявляла, что реконструкция здания обойдется примерно в 260 миллионов рублей.



В октябре 2020 года был показан эскизный проект реконструкции дворца молодежи «Юность».