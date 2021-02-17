По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области в результате осложнений от заболевания COVID-19 скончались десять человек. За сутки выявлено 97 заболевших. Всего зафиксировано 45 880 случаев ковида (402 404 человека выздоровели, 1028 — умерли).



В отдельных районах Донецкой области выявили 157 заболевших коронавирусом. Кроме того, 9 человек умерли от осложнений, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 23 056 случаев болезни (15 042 человек выписаны, а 1956 — умерли).



На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 51 человека. Один человек умер от осложнений. Всего COVID-19 подтвержден у 14 597 человек ( 12 908 пациентов выздоровели, 435 — умерли).



Группировка «ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех умерших за сутки. Всего группировка признает 2906 случаев COVID-19 (2410 человек выздоровели, 255 — умерли).



С 24 февраля в Украине начнет действовать четырехуровневый адаптивный карантин, который продлится как минимум до 30 апреля.



Политика



Дискуссии по изменению формата переговоров по Донбассу не лишены смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет такие изменения. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он напомни, что к Минским договоренностям привязаны санкции против Москвы.



Общество



Подконтрольный «ДНР» «Донецкий национальный университет» первым получил российскую аккредитацию всех образовательных программ магистратуры и специалитета. Выдаваемые донецким выпускникам «документы» будут внесены в федеральный реестр дипломов РФ.



В России отказали в прокате фильму «Ополченочка» производства киностудии «Лугафильм», расположенной в оккупированном Луганске. Снятую с позиции пророссийских боевиков ленту также отказались презентовать в московском Центральном Доме кино, назвав ее жестокой и политизированной.



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