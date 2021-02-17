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Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям

17 февраля 2021, 09:18

Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям

Подконтрольный группировке «ДНР» «Донецкий национальный университет» первым получил аккредитацию в России всех образовательных программ магистратуры и специалитета. Соответсвующий приказ опубликован на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Это означает, что выдаваемые донецким выпускникам документы будут внесены в федеральный реестр дипломов РФ.

Так называемый ДонНУ при «ДНР» был первым, кто начал процесс аккредитации в РФ. Первые несколько специальностей аккредитовали в 2018 году.

В Рособрнадзоре заявляли, что образовательные организации, находящиеся и работающие за пределами России, могут получать государственную аккредитацию в РФ, если работают в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Всего аккредитацию в РФ по тем или иным специальностям получили уже пять донецких «вузов». Помимо «ДонНУ», это «Донецкий национальный медицинский университет имени Горького», «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», «Донецкий национальны университет экономики и торговли имени Туган-Барановского», «Донецкий национальный технический университет».

Украина не признает деятельность «вузов», оставшихся на непдконтрольных территориях. В Виннице базируется Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города незаконными вооруженными формированиями в 2014 году.

Украинские власти предпринимают шаги по привлечению абитуриентов с неподконтрльных территорий. В прошлом году был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания. Также в 2021 году запустили бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов с неподконтрольных территорий.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Это немного больше, чем годом ранее — 1865 абитуриентов.

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