Резников заявил, что Россия «загнала себя в ловушку» Минскими соглашениями. Допустил возвращение к теме миротворцев

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Россия сама себя «загнала в ловушку», согласившись на Минские соглашения.



«Когда россияне согласились на эту политико-дипломатическую договоренность, которую мы называем Минскими соглашениями, поскольку это не является международным договором, они себя в том числе поставили в определенную ловушку, потому что они согласились на то, что выборы в ОРДЛО будут проходить под контролем Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ)», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



Резников отметил, что БДИПЧ ОБСЕ работает только с Копенгагенским стандартом, который предусматривает, что свободные независимые выборы могут пройти только на территории, которая контролируется правительством.



«Потому что правительство обязано дать гарантии безопасности работникам мониторинговой миссии, которая приезжает. Если правительство не дает гарантий, что они могут свободно и спокойно передвигаться по территории, они не приезжают, соответственно, не делают мониторинга, не будет заключения БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с украинским законом, Конституцией и с Копенгагенским стандартом. Это означает, что им никуда не деться, пока для того, чтобы начались выборы, не отдадут контроль над границей правительству Украины», — пояснил вице-премьер.



Выходом из сложившейся ситуации по Донбассу он видит в привлечении миротворцев в качестве третьей стороны.



«Единственное, что может быть здесь как компромиссное решение, на которое можно выйти путем дипломатического общения, — это привлечение третьей стороны, о чем уже идет дискуссия, то есть возвращение к теме миротворцев», — сказал Резников. Он подчеркнул, что этот вопрос должен решаться на уровне лидеров стран Нормандского формата — Украины, Германии, Франции и России.