Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада вернула конкурсы на госслужбу и расширила полномочия и.о. министра. Это разблокировало выплаты шахтерам

23 февраля 2021, 13:01

Рада вернула конкурсы на госслужбу и расширила полномочия и.о. министра. Это разблокировало выплаты шахтерам

Верховная Рада приняла проект закона, который возобновляет конкурсы на должности госслужбы и продлевает срок полномочий исполняющих обязанности министров. За законопроект № 4531 было отдано 267 голосов на внеочередном заседании во вторник.

Документ был поддержан с предложениями президента Владимира Зеленского, который ветировал предыдущую версию закона на прошлой неделе.

Тогда Зеленский заявил парламентариям, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) лишь отдельных полномочий главы министерства, «являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства».

«Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра — а такое не раз у нас бывало, — эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», — подчеркивал Зеленский.

Принятый сегодня закон, в частности, разблокирует работу министерства энергетики, исполняющим обязанности главы которого является первый замминистра Юрий Витренко.

Парламент уже дважды не смог назначить Витренко полноценным главой ведомства. А в статусе и.о. у него не было полномочий подписать годовые бюджетные программы. Это, в свою очередь, заблокировало перечисление средств для зарплаты работникам госшахт.

Как известно, конкурсы на должности государственной службы были приостановлены из-за карантина. 

ТЕГИ

Организации
Верховная Рада Украины
Люди
Юрий Витренко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:01
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Макеевке
08:20
Беспилотник ОБСЕ поврежден из-за обстрела на Луганщине 
07:45
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком. Ранее он был в рядах НВФ
23:25
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 22 февраля
17:54
«ЛНР» снова отказалась открыть КПВВ «Счастье» и «Золотое»
14:38
На КПВВ под Донецком провели более 500 экспресс-тестов. Ковид ни у кого не обнаружили
14:05
«ДНР» до конца года собирается вакцинировать от коронавируса 1 млн человек
11:28
Число смертей от коронавируса в ОРДО увеличилось до двух тысяч
10:20
ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины у Докучаевска
09:10
«ЛНР» сообщила о 10 заболевших коронавирусом и одной смерти за день
20:56
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
17:41
Боевики за неделю не впустили в ОРДЛО десять граждан
все новости
15:11
Завтра в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Что известно
15:03
Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа Виталия Хомутынника. Он назвал это «недоразумением»
14:41
На Донетчине и Луганщине в 2021 году отремонтируют по 200-300 километров дорог
14:27
Жительница Донетчины получила условный срок за организацию и проведение «референдума»
14:01
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Макеевке
13:53
Cтроительство трассы, соединяющий запад и восток Украины: «Укравтодор» озвучил подробности
13:01
Рада вернула конкурсы на госслужбу и расширила полномочия и.о. министра. Это разблокировало выплаты шахтерам
12:56
Украина подала в ЕСПЧ новое заявление против России
11:39
Суд приговорил Стерненко к семи годам по обвинению в похищении и пытках
11:33
В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса
11:16
Время в пути поезда Мариуполь — Киев сократят на полтора часа. Для большего прогресса нужна электрификация
10:55
Трем экс-сотрудникам ПриватБанка выдвинуто подозрение в растрате 136 млн гривен
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция