Рада вернула конкурсы на госслужбу и расширила полномочия и.о. министра. Это разблокировало выплаты шахтерам

Верховная Рада приняла проект закона, который возобновляет конкурсы на должности госслужбы и продлевает срок полномочий исполняющих обязанности министров. За законопроект № 4531 было отдано 267 голосов на внеочередном заседании во вторник.

Документ был поддержан с предложениями президента Владимира Зеленского, который ветировал предыдущую версию закона на прошлой неделе.



Тогда Зеленский заявил парламентариям, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) лишь отдельных полномочий главы министерства, «являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства».



«Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра — а такое не раз у нас бывало, — эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», — подчеркивал Зеленский.



Принятый сегодня закон, в частности, разблокирует работу министерства энергетики, исполняющим обязанности главы которого является первый замминистра Юрий Витренко.



Парламент уже дважды не смог назначить Витренко полноценным главой ведомства. А в статусе и.о. у него не было полномочий подписать годовые бюджетные программы. Это, в свою очередь, заблокировало перечисление средств для зарплаты работникам госшахт.



Как известно, конкурсы на должности государственной службы были приостановлены из-за карантина.