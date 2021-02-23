Уставный капитал в 100 гривен: «Каналы Медведчука» создали новый медиахолдинг

Заблокированные телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, зарегистрировали новый медиахолдинг с уставным фондом в 100 гривен. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.



«Запрещенная "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали», – написал Ткаченко.



По его информации, это ООО зарегистрировали 18 февраля – буквально через две недели после блокировки этих каналов в украинском эфире.



«Учредителями нового ООО является 100 человек. Всего. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" – 100 гривен», – отметил министр.



Он подчеркнул, что таким образом изыскиваются юридические способы, «чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство».



Согласно открытым данным, руководителем новосозданного ООО является Виктор Фролов, уполномоченным лицом – Егор Бенкендорф. В списке 100 соучредителей – телеведущие «112 Украина» Павел Кужеев, Денис Жарких, генпродюсер «112 Украина» Артем Марчевский, блогер Руслан Коцаба, ведущие NewsOne Вячеслав Пиховшек и Диана Панченко и другие.



«Но как с уставным капиталом в 100 гривен можно финансировать заранее нерентабельное предприятие – вопрос риторический», – резюмировал Ткаченко.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес. Иски против указа Зеленского о санкция были поданы в Верховный суд.



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».