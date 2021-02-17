Украина в ТКГ предложила начать пропуск через КПВВ «Золотое» с 24 февраля

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил с 24 февраля запустить автобус для перевозки людей через КПВВ «Золотое» в Луганской области. Об этом по итогам заседания ТКГ в среду сообщает пресс-служба украинской делегации.

«Кравчук инициативно предложил предоставить, начиная с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", а в случае соответствующего обращения руководства международных гуманитарных организаций – и гуманитарных грузов на территорию оккупированных районов», – говорится в сообщении.

В украинской делегации в ТКГ отметили, что ожидают ответной реакции российской стороны.