«ЛНР» снова отказалась открыть КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Подконтрольная РФ группировка «ЛНР» отказывается открыть со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое» на линии соприкосновения.



Как заявил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, решение об одновременном открытии двух новы пунктов пропуска откладывается «до получения официального письменного подтверждения от Украины по всем ранее достигнутым договоренностям».



По его словам, «камнем преткновения по-прежнему является отказ Украины от безусловного пропуска гуманитарных грузов по маршруту Счастье — Луганск, по дороге Н-21, отнесенной к категории национального значения, и мосту, позволяющему пропускать грузовики до 80 тонн в одиночку и до 30 тонн каждый в колонне».



«При этом они пытаются навязать маршрут Золотое — Первомайск, по дороге Т-13-16, местного (территориального) значения, не рассчитанной на массовый пропуск тяжеловесного транспорта», — цитирует слова Дейнего сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



«Новости Донбасса» обратились за комментарием к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



Отметим, что Россия приглашает Дейего и других представителей «Л-ДНР» на заседания ТКГ, пытаясь заставить Киев вести переговоры с «представителями Донбасса». Украинская же сторона отказывается от официального диалога с сепаратистами, указывая, что конфликт на вотсоке необходимо решать с Россией.