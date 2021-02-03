Украина предоставит автобусы для перевозки людей через КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Правительство Украины предоставит автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.



Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по итогам заседания.



Также украинские власти берут на себя материально-техническое обеспечения работы этих автобусов.



Там подчеркнули, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ «Счастье» и «Золотое», будут выполнены правительством Украины инициативно.