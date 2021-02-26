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В Верховный суд поступил иск от телеканала «112 Украина», в отношении которого введены санкции

26 февраля 2021, 11:17

В Верховный суд поступил иск от телеканала «112 Украина», в отношении которого введены санкции

В Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от ООО «Телекомпания 112-ТВ», которым обжалуется указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее в Верховный суд уже поступали исковые заявления по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 года.

Так, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков.

Помимо этого, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/23/21 суд отказал в открытии производства по еще одному иску.

«11 февраля КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина (дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021г)», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО «Новости 24 часа» оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Постановлением от 23 февраля суд продлил на 10 дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» в деле № 9901/33/21.

«Кроме этого, 24 февраля 2021 поступил иск Тараса Козака (присвоен регистрационный номер дела — № 9901/39/21)», — добавили в Верховном суде.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации».

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