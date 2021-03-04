«ДНР» хочет изменить правила проезда через свои КПВВ

Группировка «ДНР» хочет изменить правила проезда людей через контрольные пункты пропуска. В украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы сообщили, что «ДНР» планирует принять новые правила, суть которых заключается в том, что человеку нужно получить разрешение на проезд от так называемых органов «ДНР». Он нужен, чтобы выехать из отдельных районов Донецкой области и обратно.



Пропуск будет выдаваться людям, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение дактилоскопической регистрации (отпечатки пальцев), фотографирования и проверка личных средств связи (мобильные телефоны и другая техника).



Пропуск нужно оформлять и на автомобиль, на котором человек собрался выезжать или въезжать в ОРДО.



По предварительным данным, заявления будут рассматривать в так называемых «органах внутренних дел ДНР» в течение 15 суток со дня ходатайства (в экстренных случаях - в течение суток).



В украинской делегации не исключают, что аналогичные правила разрабатывают и в группировке «ЛНР». Киев считает, что это приведет к дальнейшей изоляции жителей ОРДЛО.



С украинской стороны тоже есть нововведения. Чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне, смогут пересекать линию соприкосновения по одноразовым разрешениям. Многократные пропуски для этих людей в ближайшее время отменят.

Сейчас для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.



Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома».



Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.



Результаты экспресс-теста на антиген, проведенные на КПВВ, будут передаваться в Центр гражданского здоровья, а оттуда попадать в приложение «Вдома», благодаря чему самоизоляция будет прекращаться автоматически.



«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».