Экспресс-тест на КПВВ: самоизоляция будет прекращаться автоматически при негативном результате

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге озвучил детали прекращения самоизоляции в случае получения на КПВВ негативного результата экспресс-теста на антиген коронавируса.



Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.



В постановлении предусмотрено, что с целью противодействия распространению коронавируса используется электронный сервис «Вдома», который контролирует прохождение самоизоляции.



«Самоизоляции на протяжении 14 суток подлежали все лица, пребывающие из неподконтрольных территорий, помимо лиц младше 12 лет, лиц, которые едут поступать на учебу или получателей образования, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине», — отметил Ляшко.



Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.



Результаты экспресс-теста на антиген, проведенные на КПВВ, будут передаваться в Центр гражданского здоровья, а оттуда попадать в приложение «Вдома», благодаря чему самоизоляция будет прекращаться автоматически, указал Ляшко.



Приложение «Вдома» устанавливается при прохождении пограничного контроля. После этого у гражданина есть 24 часа, чтобы добраться до места самоизоляции, которое он указал в приложении.



При возникновении вопросов по поводу прохождения тестирования на КПВВ, можно позвонить на номер контактного центра Минздрава: 0-800-60-20-19.