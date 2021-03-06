«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19

На неподконтрольной территории Луганской области медики при группировке «ЛНР» зарегистрировали 21 новый случай заболевания коронавирусом.



За сутки от осложнений восемь человек скончались.

Таким образом, с начала пандемии медики «ЛНР» зарегистрировали 281 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



Всего по состоянию на утро 6 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции – 3175. Выздоровели 2 683 человека.

В отдельных районах Луганской области 5 марта подтвердили 38 новых случаев заболевания COVID-19.



Официальных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью на этих территориях нет.