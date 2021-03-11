На неподконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются случаи произвольных задержаний членами незаконных вооруженных формирований.



Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), который охватывает период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.



Там задокументировано 12 случаев произвольных задержаний на территории, контролируемой группировкой «ДНР», и 8 случаев произвольного задержания и содержания под стражей без связи с внешним миром на территории, контролируемой группировкой «ЛНР».



«Независимым наблюдателям продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей, что особенно подвергает задержанных риску. ММПЧУ и другим международным организациям следует как можно скорее предоставить беспрепятственный доступ к местам содержания под стражей», — отметила глава Миссии Матильда Богнер, представляя доклад на брифинге в Киеве.



В докладе также отмечается, что, хотя в последние годы на контролируемой правительством Украины территории уменьшилось количество случаев пыток и жестокого обращения, связанных с конфликтом, все еще отсутствует ответственность за пытки и жестокое обращение, в том числе в случаях, не связанных с конфликтом, особенно тех, где имело место насилие со стороны полиции.



ММПЧУ подчеркивает, что правительство должно привлечь виновных к ответственности за нарушения прав человека не только в связи с вооруженным конфликтом, но и за все другие нарушения. В этом контексте в докладе подчеркивается, что через семь лет после окончания протестов на Майдане все еще не было привлечено к ответственности лиц, виновных в гибели людей и убийствах.