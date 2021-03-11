Группировка «ДНР» планирует открыть после реконструкции пункт пропуска «Успенка» на границе с Россией с 1 апреля. Сделать это раньше не позволили выявленные недоработки, передает пресс-служба «главы ДНР».



Как заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, на работы по реконструкции «Успенки» уже направлено более 63 миллионов рублей, а полная стоимость работ составит порядка 80,6 миллионов рублей.



Он утверждает, что сейчас ведется работа по устранению всех недостатков, которые были выявлены после запуска пункта пропуска в тестовом режиме.



«Устраняются недостатки в работе рентген-установки "Инспектор", устанавливается и приводится в рабочее состояние рамка металлодетектора, выполняются разметка, пусконаладочные работы системы водоснабжения, устанавливаются средства пожаротушения», – перечислил Лавренов.



Он уверяет, что во втором квартале года пункт пропуска «Успенка» заработает «со всей инфраструктурой, которая предполагалась, включая магазины беспошлинной торговли».



Лавренов добавил, что сейчас набирают сотрудников, и если «генеральный подрядчик полностью выполнит свои обязательства по договору», 1 апреля пункт пропуска смогут запустить в эксплуатацию.

Ранее «Миндоходов ДНР» сообщило о реконструкции пункта пропуска «Успенка», что ограничило пропускную способность. Там рекомендовали ехать на пункты пропуска «Мариновка» или «Новоазовск».



Отметим, что эти пограничные пункты пропуска не контролируются властями Украины. Украинские пограничники накладывают штрафы на жителей ОРДЛО за нарушение порядка выезда.