На КПВВ задержали жителя Макеевки, который ездил через Россию в обход правил

На КПВВ «Новотроицкое» задержан житель Макеевки, который дважды нарушил правила пересечения линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.



Отмечается, что в одном случае он въехал на контролируемую территорию Украины из аннексированного Крыма через КПВВ «Чонгар», но пере этим въехал на полуостров через Керченский мост со стороны России.



Также пограничники установили, что в последний раз мужчина выезжал с контролируемой территории Украины на оккупированную через КПВВ «Новотроицкое» в марте, и уехал в Россию через неподконтрольный властям пункт пропуска «Успенка».



Отмечается, что задержанный во время переездов не соблюдал карантинных ограничений.



За нарушение порядка въезда/выезда пограничниками составлено два протокола по статье 204-2 кодекса об административных правонарушениях. Гражданин передан Нацполиции для решения вопроса о привлечении к ответственности по статье статье 43-3 КоАП (нарушение правил карантина).