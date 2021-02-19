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В 2020 году за незаконное пересечение госграницы оштрафовали около 12 тысяч жителей неподконтрольных территорий

19 февраля 2021, 15:50

В 2020 году за незаконное пересечение госграницы оштрафовали около 12 тысяч жителей неподконтрольных территорий

В 2020 году штрафы за незаконное пересечение границы были выписаны около 12 тысячам жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом рассказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский на пресс-конференции в пятницу.

«На сегодняшний день оккупационные администрации РФ в ОРДЛО умышленно закрыли КПВВ. Это факт. И у людей нет другой возможности, чтобы выехать на подконтрольную территорию Украины», – подчеркнул Лисянский.

Он отметил, что жители временно неподконтрольных территорий постоянно сталкиваются с проблемами, которые нужно решать – болезни, потребность в медицинской помощи, оформление документов и проч. И приезжая на подконтрольную Украине территорию, они получают штрафы.

«За 2020 год штрафы получили около 12 тысяч человек. Штраф 1700 гривен, и если человек не оплачивает через 10 дней – он умножается на два, и дело передается в государственную исполнительную службу, где она добавляет еще 10%. В общем получается, что около 4 тысяч гривен человек должен отдать в бюджет Украины. Но спасут ли Украину эти деньги, если сравнивать это с процессами и инструментами реинтеграции», – подчеркивает Лисянский.  

Правозащитник сообщил, что только с января 2021 года больше 100 исков подано в суды с помощью адвокатов Восточной правозащитной группы по отмене подобных постановлений о штрафах. По словам Лисянского, это количество исков относительно небольшое, потому что не все оштрафованные обращаются в суд, но правозащитники расширяют поле своей деятельности и бесплатно помогают людям отстаивать свои права в суде.

«Три решения суда: в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Это просто три иска, три решения в пользу людей, которые отменили постановления пограничников и удовлетворили иски в полном объеме. Выходит, что у нас – государственный парадокс: суды именем Украины отменяют решения пограничников, которые привлекают людей к административной ответственности. Почему? Да именно потому, что у людей нет иной возможности выехать, оккупанты закрыли КПВВ», – акцентировал Лисянский.

Он также рассказал, что в Луганской области возникла проблема, когда людям ограничивают право на защиту.

«Многие люди, зная свои права, когда их пытаются оштрафовать, требуют адвоката. Но пограничники составили форму заявления и заставляют людей эти заявления подписывать. Это "ноу-хау" действует именно в Луганском погранотряде, в Харьковской области мы таких заявлений пока не видели. То есть они полностью пренебрегают правом человека на защиту», – пояснил Лисянский.

По его словам, на письмо нардепа Мусы Магомедова по данному вопросу пограничники ответили, что вторичная правовая помощь не должна предоставляться людям, поскольку их не задерживают. В этой связи правозащитник отметил, что согласно ст. 268 КУоАП человек, которого привлекают к административной ответственности, имеет право пользоваться услугами адвоката или другого специалиста в отрасли права, чтобы защитить свои права.

Также Павел Лисянский подчеркнул, что Конституция Украины гарантирует любому гражданину Украины в любое время вернуться и свободно перемещаться по терртории Украины.

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Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.

Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.

В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.

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