В проведении тестирования на антиген коронавируса перед вакцинацией нет никакой необходимости, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



«Почему нет необходимости? Потому что наличие антител не является основанием для того, чтобы не проводить вакцинацию», — пояснил он во время «Часа вопросов» к правительству в Верховной Раде.



Глава Минздрава подчеркнул, что это признали не только украинские врачи, но и мировые эксперты.



«Поэтому, для решения вакцинировать или нет человека, проводить тестирование на антитела никто не будет. Подчеркиваю, в этом нет никакой необходимости», — резюмировал Степанов.