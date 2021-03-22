Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области появились прививочные пункты для вакцинации от коронавируса

22 марта 2021, 14:49

В Донецкой области появились прививочные пункты для вакцинации от коронавируса

В Донецкой области помимо мобильных бригад, которые занимаются вакцинацией от коронавируса, с 22 марта работают еще и стационарные прививочные пункты. 

Об этом рассказал замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко. По его словам, на сегодняшний день в области вакцинировано более 9 тысяч человек. Вакцинация продолжается, к концу недели медики ожидают поставки очередной партии препарата.

В области открыты 23 стационарных прививочных пункта. Среди городов, где можно получить прививку – Мариуполь, Бахмут, Славянск, Краматорск, Селидово, Покровск, Новогродовка, Волноваха и другие. Педенко отметил, что как только медики завершат обучение по вакцинации, еще 23 пункта будут открыты в области.

Чиновник также добавил, что с сегодняшнего дня разрешено вакцинировать тех, кто включен на второй этап.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. По данным Минздрава, около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:50
«ДНР» заявила о гибели жителя окраины Донецка
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
18:49
«ДНР» на день возобновит пропуск через КПВВ под Донецком 22 марта
13:19
Глава «ЛНР» Пасечник прокомментировал санкции СНБО против себя
11:19
«ДНР»: Еще девять человек умерли от COVID-19 и 175 заболели
09:05
«ЛНР»: Десять заболевших COVID-19 выявили за сутки. Один пациент умер
08:52
Сутки на Донбассе: новые обстрелы и гибель бойца ВСУ
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 марта
15:52
«ДНР»: За сутки 205 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
все новости
18:09
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенных минометов, заявил штаб ООС
17:50
«ДНР» заявила о гибели жителя окраины Донецка
17:46
У Ахметова отреагировали на слова Турчинова о Донецком аэропорте
17:09
Минкульт внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
16:35
Почему страхование онлайн — это удобно и выгодно? (РR)
16:26
Шмыгаль: Предпринимателям из «красных» зон планируют возобновить карантинные выплаты
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
15:54
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
15:11
Путин пообещал вакцинироваться от коронавируса 23 марта
15:09
Число умерших на Луганщине от коронавируса превысило 500
14:49
В Донецкой области появились прививочные пункты для вакцинации от коронавируса
14:40
Донетчина может «покраснеть» из-за ковида. В ДонОГА рассказали, при каких условиях
14:22
Кабмин разрешил местной власти решать, что делать с транспортом в «красных» зонах
13:46
В «красную» зону карантина уже внесли 8 регионов Украины
13:45
В Краматорске закрыли незаконный игорный зал
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция