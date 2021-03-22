В Донецкой области помимо мобильных бригад, которые занимаются вакцинацией от коронавируса, с 22 марта работают еще и стационарные прививочные пункты.



Об этом рассказал замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко. По его словам, на сегодняшний день в области вакцинировано более 9 тысяч человек. Вакцинация продолжается, к концу недели медики ожидают поставки очередной партии препарата.



В области открыты 23 стационарных прививочных пункта. Среди городов, где можно получить прививку – Мариуполь, Бахмут, Славянск, Краматорск, Селидово, Покровск, Новогродовка, Волноваха и другие. Педенко отметил, что как только медики завершат обучение по вакцинации, еще 23 пункта будут открыты в области.



Чиновник также добавил, что с сегодняшнего дня разрешено вакцинировать тех, кто включен на второй этап.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. По данным Минздрава, около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.