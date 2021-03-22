Предложенные 19 марта заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком меры по урегулированию ситуации на Донбассе состояли в организации прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО, что противоречит Минскому процессу, заявляет спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.



«Там [в письме Дмитрия Козака политическим советникам "нормандской четверки"] ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же самую политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", настаивание на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями", которые по недоразумению, называются "ДНР" и "ЛНР". Мы на это не пойдем, о чем последовательно сообщаем», – рассказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



Он также отрицает слова Козака о том, что Украина не предоставила предложений на уровне политических советников Нормандского формата по так называемым кластерам – шагам по выходу из конфликта.



«Это обман. Как только "трэк" по кластерам получился удачным, как только произошел прогресс на уровне политических советников Нормандского формата Российская Федерация, во-первых, сразу усилила уровень насилия на Донбассе, во-вторых, она начала медийную кампанию в отношении Украины, что Украина якобы провоцирует, хочет войны и не выполняет Минские соглашения. Но мы видим, кто на самом деле не хочет прекращения насилия на Донбассе. Потому что Украина сразу после заседания политических советников Нормандского формата [18 марта] предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась», – резюмировал Арестович.



Ранее состоялось очередное онлайн-заседание на уровне политических советников «нормандской четверки». На нем, в частности, обсуждались вопросы о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года. Кроме того, стороны обменялись новыми предложениями по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) провели 18 марта видеоконференцию. Как сообщала украинская сторона, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять на уровне «нормандской четверки» совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня.



Козак предложил коллегам по переговорам политсоветников «нормандской четверки» письменно закрепить запрет на открытие ответного огня на Донбассе без разрешения руководства.



Козак инициирует изменение принципа организации заседаний в Нормандском формате.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.