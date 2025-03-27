В Генштабе опровергли заявления РФ о якобы ударах Украины по энергетике

В Генштабе опровергли сообщения об атаке по энергетике России. Фото: Генштаб

Российское оборонное ведомство сообщило, что Силы обороны якобы атаковали энергетическую инфраструктуру РФ. При этом, в Генеральном штабе ВСУ опровергли это заявление.



«Очередное заявление министерства обороны РФ (о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов) не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что ВСУ 25-27 марта не наносили удары БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного Крыма.



В ведомстве добавили, что Минобороны РФ продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны.



Ранее мы писали, что в России указали, что якобы 26 и 27 марта в Брянской области попал под удар филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Кроме того, над территорией Крыма был сбит БПЛА.