Госсекретарь США назвал два этапа завершения войны в Украине

У Вашингтона есть два этапа для завершения войны россии против Украины: сначала прекращение огня, а затем переговоры. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу CBS News.
«Никто не говорит, что это будет легко, но мы должны сначала остановить боевые действия, чтобы перейти ко второму этапу — дипломатических переговоров для длительного урегулирования», – отметил он.
По словам Рубио, именно поэтому президент Дональд Трамп настаивает на прекращении огня.
Он также назвал «многообещающей» встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Путиным 13 марта.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.
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