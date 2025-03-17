Госсекретарь США назвал два этапа завершения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: NBC News

У Вашингтона есть два этапа для завершения войны россии против Украины: сначала прекращение огня, а затем переговоры. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу CBS News.

«Никто не говорит, что это будет легко, но мы должны сначала остановить боевые действия, чтобы перейти ко второму этапу — дипломатических переговоров для длительного урегулирования», – отметил он.

По словам Рубио, именно поэтому президент Дональд Трамп настаивает на прекращении огня.

Он также назвал «многообещающей» встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Путиным 13 марта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.