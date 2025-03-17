Трое детей пострадали от рук оккупантов в прифронтовом Покровске

Российские захватчики в понедельник утром, 17 марта, ударили по прифронтовому Покровску Донецкой области. Трое детей получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Россияне обстреляли город сегодня утром, попали в частный дом, где и находились дети: девочки 15 и 8 лет и мальчик 12 лет. Все трое получают необходимую медицинскую помощь», — отметил он.



Филашкин уточнил, что ранее дети были эвакуированы в более безопасный населенный пункт, однако родители приняли решение вернуться в город, который ежедневно находится под обстрелами армии РФ.



В областной прокуратуре добавили, что у несовершеннолетних диагностированы минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытая черепно-мозговая травма.



Ранее мы писали, что российская армия за прошедшие сутки, 16 марта, убила одного гражданского в Мирнограде Донецкой области. Еще один человек в Северске пострадал от рук оккупантов.