Из Донетчины с начала марта эвакуировались на Волынь 130 человек

Эвакуация в Донецкой области продолжается. Фото: Вадим Филашкин

С начала марта в Волынскую область приехали 130 жителей Донецкой области. Эвакуация из прифронтового региона продолжается. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, 16 марта отправился очередной эвакуационный рейс — им воспользовались 16 жителей Константиновской и Покровской громад. Все эвакуированные получили гуманитарную и психологическую помощь, а также продукты питания.



Кроме того, международные организации зарегистрировали переселенцев на единовременную денежную помощь в размере 10800 грн на человека.





Что необходимо для эвакуации:



- оставить заявку по телефонам 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal);



- добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду.



Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью можно звонить по телефону: 0800332614.



Ранее мы писали, что 13 марта, удалось эвакуировать троих детей из района «Зеленовка» в прифронтовом Покровске.