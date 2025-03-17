Зеленский подписал закон об отправке украинских военных в другие государства

Зеленский подписал закон. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4255-IX, предусматривающий возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.



«В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — отмечается в законе.



Закон был доработан с учетом предложений президента Украины, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.



Ранее мы писали, что украинскому пилоту Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно.