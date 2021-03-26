Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ: Количество нарушений на Донетчине за сутки резко возросло

26 марта 2021, 21:21

ОБСЕ: Количество нарушений на Донетчине за сутки резко возросло

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта.

«В Донецкой области миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, большинство — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 89 таких нарушений», – сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В Луганской области Миссия зафиксировала только 1 нарушение режима прекращения огня.

В подконтрольном правительству Павлополе Донецкой области вблизи патруля СММ стреляли из стрелкового оружия.

Кроме того, миссия зафиксировала 10 гаубиц, 15 танков и 1 реактивную систему залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на трех полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Как сообщалось, в результате провокаций боевиков 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

В ОБСЕ рассказали, что с 27 июля прошлого года и до настоящего момента наблюдатели зафиксировали не менее 12 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).

Еще по теме

Прочее
обстрелы режим тишины ситуация на фронте
Организации
ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 марта
21:38
В Стаханове сгорел ресторан
16:30
Для «стабильности и доходности»: «ДНР» поднимает цены на алкоголь и сигареты
13:29
Украина точно перейдет на летнее время 28 марта: Донецку будет легче ориентироваться на Киев
11:32
«ДНР»: Семеро человек умерли вследствие COVID-19. За сутки — 86 новых случаев
11:19
В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе
09:09
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и одном умершем от COVID-19
07:20
Поставляла форму для силовиков «ДНР»: Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в Донецке
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 марта
22:26
«ЛНР» вводит уголовную ответственность за клевету в интернете
17:19
Жительницу Донецка задержало «МГБ ДНР». Обвиняют в «шпионаже» в пользу СБУ
16:52
В «ДНР» пожаловались Аксенову на Поклонскую после ее слов о «нищем Донбассе», за который в РФ «кто-то надевает военную форму»
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
все новости
22:50
Украина призвала страны продлить мандат СММ ОБСЕ, иначе на Донбассе станет хуже
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 марта
22:00
Арестович: Если сорваться и стрелять, на Донбассе будет много жертв
21:54
Семена Семенченко арестовали без права залога по «делу о ЧВК»
21:38
В Стаханове сгорел ресторан
21:21
ОБСЕ: Количество нарушений на Донетчине за сутки резко возросло
20:44
Цена войны – жизни народа. Зеленский отреагировал на гибель украинских военных на Донбассе
20:19
В зоне ООС на Донбассе погиб подполковник ВСУ
19:59
В «ДНР» признали, что в Зугрэсе подрядчики разворовали «бюджетные» средства
19:47
Зеленский на связи с лидерами «нормандской четверки» из-за обострения на Донбассе и гибели военных
19:37
Не хватает угля. В «ДНР» сообщили о проблемах на Зуевской ТЭС
19:31
Украина хочет перевести в онлайн все свои услуги для жителей Донецка и Луганска к 2023 году
18:50
«ЛНР» продлила школьные каникулы до 3 апреля
18:34
Суд арестовал партнера Семенченко по «делу о контрабанде и ЧВК»
18:25
Выходцев из Донетчины будут судить за мошенничество с недвижимостью в Киеве
все новости
ВИДЕО
Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет
25 марта, 11:05
Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►
25 марта, 10:25
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция