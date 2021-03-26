Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта.



«В Донецкой области миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, большинство — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 89 таких нарушений», – сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.



В Луганской области Миссия зафиксировала только 1 нарушение режима прекращения огня.



В подконтрольном правительству Павлополе Донецкой области вблизи патруля СММ стреляли из стрелкового оружия.



Кроме того, миссия зафиксировала 10 гаубиц, 15 танков и 1 реактивную систему залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на трех полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.



Как сообщалось, в результате провокаций боевиков 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



В ОБСЕ рассказали, что с 27 июля прошлого года и до настоящего момента наблюдатели зафиксировали не менее 12 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).