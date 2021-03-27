Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 29 марта, но всего на день

27 марта 2021, 17:22

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 29 марта, но всего на день

В понедельник, 29 марта, группировка «ДНР» на один день разблокирует пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 – 15:30 по Киеву). При этом, как и ранее, действуют ограничения.

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию. Бывают случаи, когда ни один из вариантов человеку не доступен, но тогда его не смогут пропустить на подконтрольную правительству территорию.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

Читайте также:

«Бабушкофоны» и мобильная связь: В Минреинтеграции обещают решить вопрос с SIM-картами на КПВВ

Еще по теме

Места
Еленовка КПВВ КПВВ Новотроицкое
Организации
ДНР
Прочее
Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
ОБСЕ зафиксировала новые мины в аэропорту Донецка
11:47
«ДНР» пригрозила отключать от водоснабжения за долги
11:00
«ДНР» сообщила о 199 заболевших и девяти умерших от коронавируса
09:22
 «ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть и 56 случаев заражения
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 марта
21:38
В Стаханове сгорел ресторан
16:30
Для «стабильности и доходности»: «ДНР» поднимает цены на алкоголь и сигареты
13:29
Украина точно перейдет на летнее время 28 марта: Донецку будет легче ориентироваться на Киев
11:32
«ДНР»: Семеро человек умерли вследствие COVID-19. За сутки — 86 новых случаев
11:19
В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе
09:09
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и одном умершем от COVID-19
07:20
Поставляла форму для силовиков «ДНР»: Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в Донецке
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 марта
22:26
«ЛНР» вводит уголовную ответственность за клевету в интернете
17:19
Жительницу Донецка задержало «МГБ ДНР». Обвиняют в «шпионаже» в пользу СБУ
все новости
18:33
Разминировать лет 30 – Резников об ущербе от оккупации части Донбасса
17:44
В Мариуполе произошло смертельное ДТП с автобусом
17:22
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 29 марта, но всего на день
17:00
ОБСЕ зафиксировала новые мины в аэропорту Донецка
16:18
Коронавирус на Донетчине: Более 800 новых случаев и шесть смертей
15:24
Зеленский: Украина должна получить вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели
14:42
Донетчина перешла ко второму этапу вакцинации
13:59
Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий на пользование украинскими недрами 19 компаниям
13:35
В Луганской области выявили еще 167 случаев коронавируса
12:51
Пожары на Луганщине: глава ОГА ответил на критику в Раде
11:47
«ДНР» пригрозила отключать от водоснабжения за долги
11:27
Из Донецка в Киев перевез свой бар: история предпринимателя ►
11:00
«ДНР» сообщила о 199 заболевших и девяти умерших от коронавируса
10:28
Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
09:49
«ЧВК Семенченко» участвовала в протестах на шахте «Краснолиманская»
все новости
ВИДЕО
Из Донецка в Киев перевез свой бар: история предпринимателя ►
27 марта, 11:27
Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет
25 марта, 11:05
Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►
25 марта, 10:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция