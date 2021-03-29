С 1 апреля в неподконтрольном властям Донецке подорожает стоимость проезда в городском и междугородном транспорте. Об этом говорится в сообщении «республиканской службы по тарифам».



Стоимость проезда в городском транспорте повысится на 4 рубля, в междугороднем — на 30%.



О повышении стоимости проезда заявили также в оккупационных администрациях Макеевки и Харцызска.



Ранее сообщалось, что перевозчики Донецка жалуются на изношенный транспорт и нехватку водителей, в связи с чем группировка «ДНР» планирует увеличить тариф на проезд.