В планах Путина нет разговора с Зеленским, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», — приводит слова Пескова ТАСС.



Ранее украинская сторона заявила о том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) из-за гибели четырех военных на Донбассе 26 марта.