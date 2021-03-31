Партнеры Украины по Нормандскому формату могут с кем угодно обсуждать вопросы урегулирования на Донбассе, но решения должны приниматься исключительно с участием Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента и украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» утром 31 марта.



Арестович прокомментировал состоявшуюся накануне видеоконференцию Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые, в том числе, обсуждали Донбасс.



«Когда глава нашего государства общается с главами Германии и Франции, он также обсуждает Россию... Кто угодно может обсуждать кого угодно без него. Но вес есть только в том, как поступит тот, кого обсуждают. Украина проводит собственную политику, которая не зависит от Франции, Германии и России. Мы — суверенное государство. Мы взаимодействуем с партнерами. Партнеры могут нас обсуждать с кем угодно. Оценку Путина и России они предоставили», — заявил Арестович.



Он отметил, что украинский вопрос, в частности, Донбасс — одна из наиболее главных тем, поэтому неудивительно, что он поднимался при обсуждении трехсторонних отношений Москвы, Берлина и Парижа.