«ДНР» сообщила о 149 заболевших ковидом за сутки. Семь человек умерли

За 30 марта в отдельных районах Донецкой области выявили 149 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 36 человек выздоровели, а 7 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Всего там подтверждают 29 099 случаев COVID-19. Из них лечение продолжают 5777 пациентов, выздоровели — 21 080, скончались — 2242.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Также за сутки в ОРДО выявлено 76 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 63 человека. Всего на лечении остается 958 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке (+21 за сутки).