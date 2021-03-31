Сегодня, 31 марта, так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил жителя неподконтрольной украинскому правительству части Донетчины к 16 годам заключения за «шпионаж».



Как сообщает «МГБ ДНР», «апелляционной палатой верховного суда ДНР» признан виновным в «шпионаже» Бирюков Владимир Владимирович.



Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Других подробностей дела в «ДНР» не сообщают, однако отмечается, что «оперативная разработка и следственные мероприятия в отношении осужденного осуществлялись сотрудниками министерства госбезопасности».