Международный комитет Красного Креста доставил в неподконтрольный властям Луганск около трех тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



В четверг, 1 апреля, два автомобиля МККК проехали через КПВВ «Счастье» в направлении Луганска.



В составе груза находились медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19.



Это второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ «Счастье» в сторону неподконтрольной территории. Первый гуманитарный груз доставили месяц назад, 1 марта, со второй попытки после того, как боевики разрешили проезд 11 грузовикам от международной организации ООН по делам беженцев.