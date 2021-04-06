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Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

06 апреля 2021, 19:28

Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба минздрава.

По словам главы ведомства Максима Степанова, первые партии по этому контракту должны поступить в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз должны быть поставлены в течение 2021 года.

Министр поблагодарил гендиректора компании Pfizer доктора Альберта Бурла и выразил уверенность, что сотрудничество Украины с американскими компаниями по производству вакцин будет продолжаться и расширяться.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, что контракт с компанией был подписан сегодня, 6 апреля.

«Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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