Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко назвал причины объявленной группировкой «ДНР» «мобилизации». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».



По его словам, со стороны «ДНР» происходит «игра мускулами».



«Я бы так даже не говорил [о мобилизации "ДНР"], потому что там, по сути, не о чем говорить. Российская Федерация, безусловно, стягивает войска, а со стороны самопровозглашенной фейковой "республики" это звучит как определенная манипуляция», – считает Кириленко.



Он отметил, что располагает информацией, почему происходит так называемый «призыв» в «вооруженные силы ДНР».



«Потому что социальное положение и состояние жителей, местного населения оккупированной территории в настоящий момент практически не позволяет получать доход в виде заработной платы, в виде функционирования субъектов предпринимательской деятельности, в связи с тем, что работы практически все остановлены, и заработные платы на крайне низком уровне. Где можно получить относительно гарантированное и системное получение зарплат – это служба в силовых структурах и "вооруженных силах" самопровозглашенных "республик". Опять же, не за финансирование этих "республик"», – подчеркнул глава ДонОГА.



Павел Кириленко добавил, что часть населения ОРДЛО идет служить в «вооруженные силы» «Л-ДНР» для того, «чтобы банально кормить и содержать свои семьи».

«ДНР» объявила призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Ранее «ЛНР» заявляла, что с 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор 200 мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Впервые сборы будут проводится на протяжении полугода — это может быть первым шагом к введению «срочки».



7 апреля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в отдельных районах Донецкой области будет добровольный, пока пробный призыв на военную службу. Пушилин утверждает, что это не мобилизация и пока нет необходимости проводить ее.